Ukraina rünnakud Krimmi vastu muutuvad üha tõsisemaks. Kuna Krimmi õhutõrje on kehv, kardavad venelased, et Ukraina armee maabumist Krimmi läänerannikul. Kas see võiks lähitulevikus juhtuda, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» sõjanduseksperdi ja riigikogu liikme Leo Kunnasega.