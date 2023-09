MIS UUDIST? ⟩ Urmas Villmann: Isamaa olgu ettevaatlik - neile on sisemine miin tekkinud

Villmann, kes on pikaaegselt teinud ka Reformierakonna kampaaniat, sõnas, et kuna ta on nendega nii pikalt koos töötanud, peaks ta enne mõne teise erakonnaga koostööd alustades ikka pikalt mõtlema. «Kuidas ma sattusin Reformierakonna peale? Jalutasin Lasnamäel, vaatasin - valimised! Vaatasin, et mingid kaptenimütsiga mees, ma ei tea, mis erakonnas ta on. Ja valisin tema. Selgus, et ta oli Reformierakonnast. Vot nii inimene satub!»

Villmann selgitas, et tema huviks reklaamispetsialistina on eeskätt pakendid, sest meedia on ju pidevas muutuses: «Paljud inimesed on televiisoris reklaamid kinni keeranud ja on teooria, et näiteks välireklaami nähakse kolm sekundit. Kui sa mõtled, et sul on oliiviõli pudel vähemalt kolm kuud riiulis või laual - seetõttu see pakend ongi väga tähtis ja et ta oleks ka jutustav ja rääkiv.» Villman nentis, et just seetõttu on pakend üks parimaid reklaamikanaleid.