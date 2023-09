OTSE POSTIMEHEST ⟩ Indrek Tarand: oleme üleprioritiseerinud riigikaitset

Saatejuht oli Tarvo Madsen.

Tarand, kes töötab nüüd Tallinna Ühisgümnaasiumis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana kirjeldas Postimehe stuudios, et sattus õpetajaks nii, et varasem õpetaja oli läinud väljateenitud pensionile.

Tarand jagas saates kõvasti kriitikat riigikogu ja valitsuse suunal, kuna nood ei toeta piisavalt õpetajaid. «Eesti vabariik on otsustanud, et tema koolmeistrid peavad töötama õhust, armastusest ja missioonitundest,» lausus ta.

Ehkki eelarveläbirääkimistel olid õpetajad ainsad, kelle puhul on järgmisel aastal oodata palgatõusu, ei anna see Tarandi sõnul põhjust rõõmustada. Ta tõi välja, et ühest küljest on otsus jätta päästjad- ja politseinikud palgatõusust ilma ning õpetajate puhul seda tõsta töövõtjate lõhestamine.

Teisalt on Tarandi sõnul palgatõusu suurus piinlik. Kui alguses oli juttu 20-protsendilisest palgatõusust, siis aegamööda on protsendinumber aina vähenenud ning praeguse seisuga saavad õpetajad 1,7 protsenti palgatõusu. «Minu jaoks on see mõnitamine. Imestan, et minu kolleegid on nii suure südametunnistuse ja missioonitundega. Saan aru, et haridustöötajate liidu volikogu on võtnud vastu otsuse ja volitanud härra Volterit pöörduma riikliku lepitaja poole. Mina seda ei suuda oma iseloomu tõttu ja minu jaoks ainus vastus on streik,» ütles ta.