OTSE POSTIMEHEST ⟩ Mait Palts: see on tõesti segadus, kui valitsuse liikmedki ei tea, mis eelarves on

Paljude jaoks on see must juba käes. Kui räägime puitmajade tootjatest ja ehitussektorist, siis Skandinaavia turgude käive on 80 protsenti kukkunud, nii et sealt ei õnnestu palju enam allapoole minna. Ettevõtjad teevad muidugi pidevalt erinevaid prognoose, aga rohkem tegelevad täna ikkagi sellega, et otsida uusi võimalusi, sest keegi ei tegutse ju selle nimel, et loobuda ja pankrotti minna. Paljud on ka leidnud, aga see kõik võtab üsna palju aega. Uue turu tööle saamine on ikkagi paari aasta küsimus

Kindlasti teeb see murelikuks. Ettevõtluses on alati hästi olulisel kohal investeeringud. Ilma investeerimata edu ei saa, see on selge. Ka välisinvesteeringud on Eesti majanduse jaoks hästi olulised. Kui nüüd mõelda sellele, milline on see olukord välisinvestori jaoks, kes tahaks Eestisse tehast rajada ja kes on eeltöö juba teinud ning koha valmis vaadanud ja nüüd tuleb konsultant Eesti poolt ja ütleb, et tegelikult ei tea, milliseks meil maksukeskkond kujuneb. Meil siin eelarve pandi küll kokku, aga riigieelarve strateegia ütleb, et meil on palju raha puudu ja me ei tea, kust see tuleb. Kuna palju räägitakse ka ettevõtluse maksustamisest, keskkonnamaksudest ja tarbimismaksudest, siis annab see välisinvestorile signaali, et maksukeskkond on ebakindel. Ettenägemine on ettevõtlusesse investeerimisel üks olulisemaid komponente, mille alusel tehakse investeerimisotsuseid. Kui kuhugi riiki minnakse, siis on maksukeskkond ise tihtipeale neljandal või viiendal kohal, aga ettevõtluskeskkonna ettenähtavus ja stabiilsus on alati esmatähtsad. Nii et kui me vaatame tänast riigieelarve strateegiat ja seal olevat segadust, siis ettevõtluse vaates on linnuke kohe seal kastis, kus öeldakse, et ei, me ei investeeri sinna või me peatame oma tänased investeeringud.