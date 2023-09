MIS UUDIST? ⟩ Katrin Lust: praegu pole õige hakata rääkima hingelistest üleelamistest

Neljapäevast saadet juhtis Mart Normet ning uudised tõi vaatajateni Eesti uudiste päevatoimetaja Brita-Maria Alas.

Elu24 peatoimetaja ja Kuuuurija juht Katrin Lust avas neljapäevases «Mis uudist?» saates meelelahutusportaalide telgitaguseid: milliseid otsuseid tuleb toimetusel enne skandaalsete lugude avaldamist teha ja kui sageli toetutakse juristide abile?

«Ma arvan, et me oleme üks väheseid toimetusi, kus advokaadid on sisuliselt iga kuu eelarves sees. Kunagi, kui ma väga ammu Daily Mirroris praktikal käisin, oli seal pool toimetust ajakirjanikud ja pool juristid,» kirjeldas Lust, sõnades, et ka täna saadavad nad juristidele paaril korral nädalas lugusid üle vaatamiseks. «Mõnikord, Mart, jätame tõesti lugusid ka ära,» lisas ta.

Piir läheb Lusti sõnul laste kajastamisel: näod, lõbusad ja toredad videod. «Igal juhul on parem minu meelest sellest mööda minna.»

Lust avaldas ka muret, et paljuski ei arvestata andmekaitseseadusega - kolmandate inimeste omavahelisi vestlusi avaldada ei tohiks.

Kolmapäeval vahendas Elu24 peaminister Kaja Kallase (RE) abikaasa otsust nõuda Eesti Päevalehes arvamusartikli kirjutanud psühhiaatrilt faktivea eest 1500 eurot.

«Olgem ausad. Eestlasi on väga puudutanud see Kallase ja Halliku teema. See on tegelikult läinud üle piiri,» sõnas Lust, lisades, et selles olukorras, kus täpseid selgitusi pole keegi endiselt jaganud, pole õige hakata rääkima oma hingelistest üleelamistest.