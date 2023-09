OTSE POSTIMEHEST ⟩ Töötukassa juht: kuulsin plaanitavast töötuskindlustusmakse tõstmisest pressikonverentsil

Minu teadmine pärineb valitsuse eelarve pressikonverentsilt ja seal tõesti see erijuhtude sotsiaalmaks kõlas, aga välja öeldud summa 115 miljoni puhul ei oska ma tõesti öelda, millest see koosneb.

Kui palju te peate oma muid kulutusi kokku tõmbama?

Me oleme sellega tegelnud läbi aastate ja ootame praegu, et valitsus kinnitaks uue tööhõive programmi, mida on tegelikult ette valmistatud poolteist aastat ja kus me kõige olulisema muudatusena piirame pakutavate koolituste erialasid. Seda muudatust ette valmistades ei vaadanud me mitte nii palju rahalist kokkuhoidu kui just sisulist eesmärgipärasust. Et pakkuda rohkem selliseid koolitusi, mis aitaksid kaasa inimeste oskuste arendamisele.

Kui palju on võimalik teha revisjoni teie nii öelda kuldklientidest töötute hulgas, kes ei soovi tegelikult tööle minna, vaid tahavad saada töötukassast ravikindlustust?

Töötuskindlustussüsteem on toiminud juba üle 20 aasta ja see probleem süveneb meie jaoks. See on tõesti nii, et inimesed on olukordades, kus ravikindlustus on väga vajalik ja leitakse, et kõige lähem uks, mis selle ravikindlustuse võimaldaks, on väga paljudel juhtudel tõesti töötukassa.

Majanduses ennustatakse halba aega. Mida teie andmed ütlevad, kas töötute armee on hakanud kasvama?

Septembris on juba näha koondamiste kasvu, mitte küll hüppelist, aga mõnesaja inimese võrra on töötuid siiski rohkem kui varem ja eelkõige puudutab see töötlevat tööstust. Nii et tõenäoliselt läheb keerulisemaks.

Kui töötukassa peaks nüüd arvestama kõigi nende maksete ülevõtmisega, mida valitsus soovib, siis kui palju peaks töötuskindlustumakset kergitama, et hakkama saada?