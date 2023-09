SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: Venemaa kaotas ühe raketilöögi tõttu kogu Zaporižžja suuna sõjaväe juhtkonna

Põhjus on lihtne, venelased on lohakad ja nad olid kindlad, et neil on toimiv kaitse. Nad on ka ise hakanud uskuma oma muinasjuttu, et neil on selline õhu- ja rannikukaitse, mis kaitsebki rannikut ja õhku. Venelastel on tõesti selline kihiline õhukaitse, lisaks laevatõrjeraketid ja seiresüsteemid, aga see ei ole efektiivne ning Ukraina eriüksused on seda ka lõhkunud. Ukraina eriüksused võtsid ju nädal varem üle naftaplatvormid ning sealt võeti maha Vene sensorid ja pandi peale Ukraina vaatlusseadmed. See aga tähendab, et Venemaa ei jäänud küll täiesti pimedaks, aga ukrainlased näevad merd ja Krimmi paremini. Lisaks võeti rannikul maha ka õhutõrje rannikukaitsesüsteeme ja radareid, mistõttu on venelastel pilt õhukaitsest kehvem. Samuti ei saa alahinnata Ukraina luure ja eriteenistuste tööd Krimmis, kus neil on kindlasti palju toetajaid. Ukrainlased valavad ise õli tulle sellega, et ütlevadki, et seda kõike tegid koostöös Ukraina luurega Ukraina partisanid ja Vene Mustamere laevastiku ohvitserid. See aga näitab FSB läbikukkumist. Lisaks olid Ukraina luurajad päeva rutiini usinalt üle vaadanud ja teada saanud, millal Vene sõjaväe tippjuhtide nõupidamine selles hoones toimub. Tippjuhid aga uskusid, et hoone on sellele vaatamata, et seda on ka varem rünnatud, turvaline. Nii et põhimõtteliselt kaotas Venemaa ühe raketilöögiga kogu Zaporižžja suuna sõjaväe juhtkonna. Krimmi elanikele mõjub see samuti emotsionaalselt halvasti, sest kõik teadsid seda hoonet, kuna see on seal pikka aega olnud. Hoones side ja juhtimissüsteeme on kindlasti võimalik taastada, iseasi, kas sellel on mõtet, sest selline juhtimine peaks olema ikkagi kindlustatud kohas.