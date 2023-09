OTSE Postimehest ⟩ Raili Kärmas: haiglasse ei satuta kohe ühe klaasi vee joomisel

Kuigi veeproove analüüsitakse iga päev, võtab tulemuste teadasaamine aega. Ka kevadel jõudsid Kuressaares inimesed enne haiglaravile, kui tehti kindlaks reostuse põhjus. Osalt sellepärast, et seire käib viiteajaga – kõigepealt kasvatatakse veeproovi leide söötme peal, et neid oleks hiljem lihtsam kindlaks teha, alles seejärel hakatakse vees leidunud ja paljuneda jõudnud bakterikolooniaid uurima. Vastused saabuvad 24 tundi pärast proovi võtmist. Kiirmeetodid on ilmselt küll olemas, ent Eestis terviseamet neid Kärmase teada ei kasuta.