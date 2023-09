OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tsahkna: välisministeeriumi panus solidaarsuskärpesse tuleb töökohtade arvelt

Sel ajal kui teie olite ÜRO nädalal New Yorgis, lepiti võimuliidus kokku eelarves, kas see tähendab, et välisminister ei saanud eelarve kohta oma sõna üldse öelda?

Minu elu nägi eelmise nädala algul välja selline, et ärkasin kell kaks öösel New Yorki aja järgi üles, sest ma olen ka Eesti 200 valitsusdelegatsiooni juht ja pealäbirääkija eelarve läbirääkimistel. Nii et öösel rääkisin läbi Eesti eelarvet ja siis algas juba ÜRO programm. Ütlesin oma sõna sekka nii erakonna esindaja kui välisministrina. Me leppisime neljaks aastaks kokku Ukraina ülesehitamise protsessi pikaajalise rahastuse 15 miljonit eurot aastas. Teeme sellega nii konkreetseid asju, ehitame lasteaedu ja sildu, aga selle rahaga ostame end ka suurte ülesehitusprojektide laua taha, mida teeb G7 ja Euroopa Komisjon, et Eesti koos oma ettevõtetega oleks osa sellest suurest Ukraina ülesehitamise tööst.

Kas see on päris kindel, et saatkondi me kärpimistuhinas kinni ei pane?

Ma olen alati öelnud, et saatkondi me kinni ei pane, sest saatkondade kinnipanek annab ehk korraks küll mingit rahalist tulu, aga see kahju, mis tekib mainele, on korvamatu. Meil on varem olnud näiteid, kus oleme saatkonna sulgenud ja mõne aasta pärast uuesti avanud. Eesti saatkondade võrk on niigi väike ja me ei kavatase ära minna riikidest, kus praegu kohal oleme. Nii et välisministeeriumi kärbe sellesse solidaarsuskärpesse tuleb eelkõige bürokraatia ja töökohtade arvelt.

Välisministeerium on ju kogu aeg olnud selline, kus ongi vähem raha ja väiksemad palgad, aga midagi suutsite siiski kärpida?