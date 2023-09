OTSE POSTIMEHEST ⟩ Aleksei Jevgrafov: minu jaoks Aivo Peterson on provokaator

Jevgrafov rääkis Postimehe otsestuudios Narva keevalist poliitilist elu kommenteerides, et tegemist on tavapärase poliitikaga ning see omakorda sõltub sellest, keda valitakse kohalike omavalitsuste valimistel. Praegune saadikute koosseis on selline, et Narva poliitika on tormiline. «Nüüd ma loodan, et me saime luua koalitsiooni ja fraktsiooni, kellega me töötame normaalses ja korralikus tempos,» sõnas ta.

Nimelt ühendas Jevgrafov hiljuti oma jõud teise fraktsiooniga ning üheskoos otsustati Raik ametist maha võtta umbusalduse teel. Küsimusele, miks Raiki umbusaldati loetles Jevgrafov mitmeid põhjuseid. Kõige olulisemaks nimetas ta seda, et Raik ei suutnud väidetavalt volikogu liikmetega koos töötada. «Tema töötas omapäraselt - nii, et tema on eraldi ja volikogu on eraldi. Ta püüdis teha palju asju mitte arvestades, mida mõtlevad sellest volikogu liikmed,» rääkis ta. «Oli palju juhtumeid, kui me leppisime kokku ühes või teises asjas, aga tegelikult linnapea käitub teistmoodi. Loomulikult, kui tuleb uus fraktsioon võimule, siis ta määrab sellele kohale inimese, keda me võime usaldada.»

Lisaks solvas ta Jevgrafovi sõnul mitmel korral Narva inimesi, öeldes näiteks seda, et õpetajad peaksid töötama tehases. «Samuti tuleb rõhutada sellele, et Katri ajal tohutult suurenes linna võlakoormus. Kaks aastat tagasi see oli 28 miljonit, nüüd on 47 miljonit,» lisas Jevgrafov.