SÕJASTUUDIO ⟩ Rainer Saks: venelased ei suuda enam suuri pealetungioperatsioone teha

Nad üritavad vasturünnakuid, aga praegu on tekkinud olukord, kus suuremaid väegruppe soomustehnikaga liikumas ei näe, kuna kaitsepositsioonid on muutunud tõsisemaks ja kaotused kasvavad ning kumbki pool ei taha enam väga suuri kaotusi. Vene pool ei ole kevadest peale kasutanud rünnakul suuri üksusi, nad ei ole seda teinud Bahmuti langemisest saadik ja tõenäoliselt on Vene armee sellise suure ründepotentsiaali ka minetanud. Ei ole kvaliteeti. Kvantiteeti küll on, aga sellise väega ei suudeta korraldada rünnakuid.

Ka Ukrainal on väikestviisi probleeme, näiteks Vene õhujõududest ei ole niimoodi jagu saadud, et nad ei segaks ukrainlasi pealetungil. Nii et vältimaks suuri kaotusi ei ole ka ukrainlased väga suuri rünnakuid üritanud, pigem on nad keskendunud Vene vägede kurnamisele. Praegu tundub, et see Ukraina taktika töötab, sest initsiatiiv on ikkagi nende käes.