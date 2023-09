Saates Reede ÕHTU! on täna Kanal 2 juubeli erisaade, kus sel korral on osalejaid lausa 6 ning omavahel hakkavad võistlema armastatud saatejuhid Keili Sükijainen, Peeter Võsa, Mart Normet, Tõnis Sarap, Elo Mõttus-Leppik ja Eda-Liis Kann.



Reede ÕHTU! on Kanal 2 eetris kell 20:30!