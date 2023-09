OTSE POSTIMEHEST ⟩ Võrklaev: leppisime õpetajate ja päästjate palga külmutamise juba koalitsioonikõnelustel kokku

Räägitud on avaliku sektori palkade külmutamisest, samas on nii haridusminister kui siseminister öelnud, et võitlevad õpetajate ja päästjate palga eest?

Minu meelest me leppisime selles siiski koalitsiooniläbirääkimistel kokku. Mäletan, et just haridusminister ütles, et avalikus sektoris tuleks palgad külmutada, sest kõik said aru, et riigieelarve tuleb korda teha. Mina sain küll aru, et me rääkisime ikka kogu avalikust sektorist ja kõikide palkadest. Seda enam, et õpetajate palk on tänase seisuga ainuke, mille puhul sai koalitsiooniläbirääkimistel kokku lepitud, et me tõstame seda läbi diferentseerimisfondi. See on fond, millega direktorid ja omavalitsused saavad õpetajatele täiendavalt motivatsiooniraha maksta. Õpetajate, päästjate ja politseinike palgad on siiski viimastel aastatel tõusnud. On mõistetav, et alati soovitakse rohkem, aga julgen öelda, et õpetaja palk on täna ikkagi tugevalt üle kahe tuhande euro.

Kas siseminister ja haridusminister on ka sellega nõus, et palk on juba tõusnud ja rohkem juurde ei saa?

See oli see kokkulepe ja teadmine, millega me koalitsioonilepingu allkirjastasime. Vähemalt mina ja veel mitmed ministrid said sellest nii aru. Kust see ebakõla on tekkinud või milline plaan on edasiseks, eks me seda hakkamegi homme arutama.

Kuidas on ministrid kärpimisega hakkama on saanud ja kui täpsed olid need juhised, mida kärpida?