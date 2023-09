SÕJASTUUDIO ⟩ Indrek Kannik: naftaplatvormide tagasivõtmine võimaldab ukrainlastel paremini kontrollida Musta mere akvatooriumi

Ma arvan, et venelased kaotasid selle üle kontrolli juba umbes aasta tagasi, kuna neil muutus seal kohalolemine üsna keeruliseks. Nüüd siis ukrainlased deklareerisid, et nad on saavutanud ise selle üle kontrolli, mis tähendab, et enne olid need platvormid pikka aega hallis alas. Platvorme on kokku neli, kaks neist on Ussisaare läheduses, üks on kaugemal lõunas ja üks on Krimmi lähedal. Meil ei ole täpset ülevaadet, millised neist täpselt Ukraina kontrolli all on. Arvan, et kindlasti need kaks, mis on Ussisaare läheduses. Kas see Krimmi läheduses asuv ja kaugemal lõunas olev, on ka Ukraina kontrolli all, selle kohta praegu kindlat infot ei ole. Igal juhul on selge, et need platvormid võimaldavad palju paremini kontrollida Musta mere akvatooriumi. Nendelt on võimalik viia läbi jälgimisoperatsioone. Jälgida Vene sõjalaevastiku liikumist, aga võib-olla ka Vene lennuväe liikumist. Ma ei usu, et ukrainlastel oleks võimalik paigutada sinna sellist relvastust, et edasi Krimmi liikuda, aga venelaste tegutsemist ja toimetamist Mustal merel on sealt kindlasti võimalik jälgida. Kui ukrainlased juba sellise deklaratsiooni tegid, siis neil võib olla olemas ka mingi selline relvastus, millega nad suudaksid vajadusel tõrjuda venelaste võimalikke rünnakuid nende platvormide suunal.