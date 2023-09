OTSE POSTIMEHEST ⟩ Raimond Kaljulaid: ei ole võimalik takistada riigikogu tööd kolm ja pool aastat

Priit Sibul : Ei ole põhjust olnud. Kõige olulisem võti on Kaja Kallase taskus ja ta ei ole tahtnud seda mingilgi kujul kasutada. Pigem on tekkinud uued probleemid ja see kõik nii öelda paisub. Mulle tundub küll, et kahjuks läheb kõik riigikogus senisel kujul edasi. Loomulikult ei ole see parlamendi opositsiooni eesmärk omaette, niiviisi toimetada, aga alguse sai see ju asjaolust, et valimistel räägiti ühtedel teemadel, aga koalitsioonilepingusse kirjatati sisse hulk selliseid teemasid, mida valimistel ei arutatud. Sügisel sügisel ootavad meid ees näiteks vihakõneseadus ja automaks ning need on asjad, mida opositsioon küll rahulikus tempos kellelgi menetleda ei lase.

Raimond Kaljulaid: Nii koalitsioonierakonnad, aga ma arvan, et ka opositsioonierakonnad, on mõnevõrra juba targemad, sest kevadel leiti siiski võimalusi riigikogu tööga jätkata, kuigi aeglasemas vormis, kui see on tavapäraselt olnud. Sellele on andnud oma hinnangu ka riigikohus. Arvan, et riigikohtu otsus ongi heaks aluseks ka sügisese istungjärgu töö korraldamisel. Mina küll tahaks teha riigikogus seda päris tööd. Minu meelest on meil riigis piisavalt neid pärisprobleeme, millega riigikogu tegelema peaks. Eesti majandusnäitajad ei ole hetkel head, meil on endiselt äärmiselt ärev julgeolekuolukord, meil on suured väljakutsed siseturvalisuses, tervishoius ja hariduses, nii et tegelikult, peaksime ühiselt panustama nende lahendamisse, sest paljud asjad siiski on seadusandluse taga. Ma küll tahaks loota, et selline töö takistamine, ei kesta kolm ja pool aastat.