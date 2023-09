OTSE POSTIMEHEST ⟩ Mart Soonik: peaministri reaktsioonidest võisid ajakirjanikud välja lugeda, et neid peetakse rumalaks

Alati tuleb hinnata, millised on riskid ja millised ootused on loodud avalikkuse jaoks. Ootuste mittetäitmine on vast kõige suurem risk. Juba Kaja Kallase esimestest väljaütlemistest oli näha, et riskidega ei olnud arvestatud. Kõik küsimused tulid ootamatult ja reaktsioonid olid sellised, millele puhul ei osatud ette näha, kuidas avalikkus need vastu võtab. Kui küsida seda, kas on antud nõu mitte tagasi astuda, siis siin tuleb eristada kahte kommunikatsiooni liiki. Üks on erakondlik kommunikatsioon ja teine avaliku sektori kommunikatsioon. Erakondlik kommunikatsioon näeb ette üksteiselt punktide äravõtmist ja mängulisust, see on peaaegu nagu meelelahutustööstus. Tänasel päeval ei oodata seal enam riigimehelikkust. Meil on siin nii tublisid välismaiseid eeskujusid, aga me näeme sama ka oma erakonnamaastikul, kus ühtegi süüd omaks ei võeta ja rünnatakse neid, keda on võimalik rünnata. See ju konsolideerib toetajaskonda ja vaenlased on nagunii vaenlased. Näeme praegu seda ju ka reitingutest, skandaal ei ole reitingutele kuigivõrd mõjunud. Avaliku sektori ja ka suurte eraettevõtete kommunikatsioon on teistsugune, seal pööratakse märksa enam tähelepanu eetilisusele ja ka aususele, nii et seal oleks taoline käitumine võimatu. Kaja Kallase puhul võib see olla erakondlik kommunikatsioon, aga see võib olla ka isiklik otsus.