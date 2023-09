JULGEOLEK TÄNA ⟩ Ukraina vasturünnak ja peaministri uinumine

Julgeolek täna kolmanda hooaja avasaates vaatame tagasi suvele ja käime läbi nende kuude jooksul Eesti julgeolekut ning turvalisust enim mõjutanud sündmused. Selle aja sees on toimunud NATO Vilniuse tippkohtumine ja KAPO saanud omale uue peadirektori. Samuti on Venemaal toimunud sündmused, mis viisid Prigožini väljaastumise ning tema hukkumiseni. Peamine fookus nende sündmustega seoses on loomulikult mõju Eestile.

Käsitleme sõjategevust Ukrainas, kus käib vasturünnak ning avalikku ruumi täidavad seinast-seina arvamused selle kulgemise kiiruse osas. Vasturünnaku kiirust on kritiseeritud, kuid on selge, et ukrainlased ei saa rakendada lääne sõjapidamisviise, kui seda ei toeta kõigi väeliikide efektiivne koostöö. See omakorda on tingitud vähesest ning aeglasest abistamisest. Mida aeglasemalt jõuavavad uued relvaliigid sõjatandrile, seda väiksem on nende kasutegur.

Siiski on Ukrainal õnnestunud lüüa Venemaa esimesse kaitseliini mõrad ning vene sõdur liigub aeglaselt Aasovi mere suunas.

Palju kirgi on kütnud ka peaministri idavedude skandaal, millel on suur julgeolekut puudutav jälg. Eesti on saanud Venemaa ohust rääkiva eestkõnelejana usutavusse suure mõra ning meie võimalus teiste südametunnistusele koputada on vähenenud.

Diskuteerime ka selle üle, mida KAPO oleks saanud või pidanud peaministri hoiatamiseks tegema. Peaminister saab iganädalased julgeolekuülevaated Venemaa tegevusest ning sealsete julgeolekuasutuste ohtlikkusest. Seega on kummaline, et tema peas ei tekkinud seosed koosolekutel räägitu ning reaalse elu vahel.

Saade on omalaadne julgeolekubriifing avalikkusele, sest tavaliselt analüüsitakse teemasid sellel tasemel vaid suletud uste taga. Meie huvi on pakkuda avalikkusele kõrgetasemelist teavet julgeolekut mõjutavate tegurite, taustainfo ja seoste kohta.

Üle nädala eetris olev «Julgeolek täna» pakub parimat julgeolekuohtude süstemaatilist käsitlemist.

Erkki Koort on endine siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler ning Meelis Oidsalu on töötanud kaitseministeeriumi erinevate valdkondade asekantslerina.