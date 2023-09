SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: Ukraina jalavägi on jõudnud tankitõkete taha, aga alade puhastamine võtab aega

Seal on mitu asja. Ühelt poolt Ukraina ühiskonna ootus, et vaja on panna sisse järgmine käik ja liikuda kiiremini edasi. Oleksii Reznikovi kohta on ju ka president Zelenskõi öelnud, et mees on olnud üle 550 päeva sõjas ja eks see kulutab. Aga eks see kulutab ülejäänud Ukraina juhtkonda ju ka. Võib-olla on Reznikov olnud pisut ettevaatlik ja heas mõttes atra seadev ning aeglane, aga teda on raputanud ka paar suurt skandaali. Üks neist oli toiduostmine, kus Ukraina sõjaväele osteti toitu väidetavalt turuhinnast kõrgemalt ja ka talvejopeskandaal, kus jälle osteti kuidagi kallimalt. Lisaks see, et kõrgemast juhtkonnast on vahi alla võetud palju tähtsaid ametnikke ning lisaks on viimase nelja nädala jooksul välja paiskunud skandaal, mis on seotud tohutu altkäemaksuvõrgustikuga värbamiskeskustes, et ennast mobilisatsioonist vabaks osta. See on asi, mis ei sobi Ukraina patriotismi ja kuvandiga. Ukraina president ootab uuelt kaitseministrilt Rustem Umerovilt uut lähenemist kogu ühiskonnale ja sõjaväele. President ei ole kunagi süüdistanud isiklikult Reznikovi korruptsioonis.