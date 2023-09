OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ratas: paljud erakonnakaaslased ei ütle ka omavahelistes vestlustes, keda nad toetavad

Kuhu poole kaalukauss kaldub, kas Keskerakonna uus juht võib saada Tanel Kiigest või Mihhail Kõlvartist?

Ma arvan, et hetkel on jõudude vahekord suhteliselt võrdne ja see sõltub viimasest kuuest-seitsmest päevast ning sellest, kuidas mõlemad kandidaadid suudavad delegaate kõnetada, ning seda kuni kongressil peetava kõneni välja.

Mille üle erakonnas arutletakse?

Kindlasti on erakonnas olnud debatte rohkem kui tavasuvel. Arvan, et see on olnud erakonnakaaslastele huvitav. Mõlemad kandidaadid on rääkinud oma positsioonidest, kes rohkem sellest, mis kõik on valesti tehtud ja kes sellest, kuidas ta näeb Keskerakonna tulevikku ning edasisi samme.

Erakonnakaaslased vaatavad seda üsna professionaalselt ja väga paljud ei ütle ka omavahelistes vestlustes, keda nad toetavad. See on mõistetav, kuna uue juhi valimine sellel kongressil on väga-väga tõsine. Võib-olla isegi tõsisem kui eelnevatel kordadel.

Kui erinev on Tanel Kiige ja Mihhail Kõlvarti Keskerakond?

Kindlasti on see seotud asjaoluga, kuidas ühiskond tajub ühe või teise persooni usutavust, tema rolli poliitikas. Iga erakonna esimees peab arvestama sellega, et laual ei ole ainult teemad, mis on seotud näiteks haridussüsteemi või sotsiaalvaldkonnaga, vaid ka need, mis on seotud Eesti positsiooniga näiteks välispoliitikas ning julgeolekupoliitikas.