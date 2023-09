Tänases Õhtu! saates on külas alati säravad Liis Lemsalu ja Kristjan Jõekalda. Paneme nad proovile nende endi mineviku meenutustega. Saame teada, kes on milliner ja mida erilist ta on Robertile valmis teinud. Lisaks lähevad saatejuhid esmakordselt Foil Surfi proovima!