Kolmapäevases Õhtu! saates saame teada, mille vastu on nõrkus Britney Spearsil, Kim Kardashianil ja Karin Raskil, kuid mida Robin Juhkental üldse ei söö! Uuest Eesti filmist "Tume Paradiis" võtettel toimunust räägivad peaosatäitjad Rea Lest ja Reimo Sagor. Stuudios on tehisintellekti loodud jalanõud ja kummut.



Õhtu! on Kanal 2 eetris kell 22:00.