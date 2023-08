OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tõnis Leht: võimalus peaminister välja vahetada võib Reformierakonnal tekkida seoses europarlamendi valimistega

Kindlasti on see skandaal opositsioonile nii öelda taeva kingitus, nad on kindlasti selle üle väga rõõmsad ja on seda seni ka ära kasutanud. Loomulikult ongi nende ülesanne, see võimalikult suureks mängida. Kriitikaks on ka mitme nurga alt põhjust, sest Kaja Kallas on tõepoolest olnud Eesti eestkõneleja Ukraina teemadel ning olnud väga kriitiline igasuguse majandusliku koostöö osas Venemaaga. Nüüd on aga tema abikaasa majandussidemete tõttu kerkinud täiesti õigustatult topeltmoraali küsimus. Opositsioonil on võimlik seda olukorda kasutada, aga kui nad kasutavad seda jõuliselt ja viivad selle umbusaldushääletuskatseni, siis transformeerub see selliseks klassikaliseks opositsioon versus Reformierakond ja versus kolalitsioon vastasseisuks, mida me oleme näinud juba kevadest alates. Ehk see fookus nihkub Kaja Kallase personaalskandaalilt kõrvale. Kui usaldushääletus läbi kukub, siis on tekibki mentaalne vahepunkt, mis võimaldab sellele skandaalile punkti panna.