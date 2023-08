OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kaspar Oja: kärbetest ja olemasolevatest maksutõusudest eelarve tasakaalu viimiseks ei piisa

Need maksud, millest on juba räägitud, on paraku väga väikese mõjuga võrreldes sellega, milline on prognooside kohaselt defitsiit. Kui vaadata, mis on ajaga muutunud, siis palju on küll räägitud sellest, et kaitsekulud on meil võrreldes eelmise kümnendiga protsendi võrra SKP-st suuremad, aga tegelikult palju suurem mõju tuleb erinevatest sotsiaalkulutustest. Tervishoiukulutused on kusagil protsent SKP-st suuremad ja sotsiaalkulutused kokku on umbes poolteist protsenti SKP-st suuremad. Nii et kaitsekulutuste tõstmine põhjustab vaid osa sellest eelarvedefitsiidist, mis tulevikus ees ootab.

Kui vaadata mastaape, siis ei ole realistlik saavutada eelarve tasakaalu nende kärbetega. Isegi kui eesmärgiks ei seata seda, et vaja oleks saada jagu kogu sellest defitsiidist, mis on 4 protsenti SKP-st ja eelarve jääb mõningasse miinusesse, ei ole see ikkagi realistlik ning ilmselt on vaja mingeid maksutõuse. Arvestada tasuks, et tulenevalt koalitsioonilepingu lubadustest on ilmselt mingit lisaressurssi vaja. Näiteks eestikeelsele haridusele üleminek eeldab, et ette on vaja valmistada rohkem õpetajaid ja see eeldab mingeid kulutusi, mida ei ole veel piisavalt arvesse võetud. Kui mõelda kärpekohtade peale, siis ilmselt on selliseid madalal rippuvaid õunu nagu mingisugused meediakampaaniad, mille olemus on küsitav, et milleks avalik sektor sellega tegeleb. Need võiks näiteks ära jätta. Samas ei anna see siiski väga suurt kokkuhoidu. Kui sellise kampania hind on näiteks 50 000 eurot, mis tegelikult on ju väga suur summa, siis eelarve mõttes on see ikkagi väga väikene. Selline lihtne asi, mida esialgu väga palju ei märgata, on igasugused tegevused, mis on suunatud ettevõtluse välismaale viimisele ehk ekspordi toetamisele. Näiteks mingisuguste välisesinduste kinnipanek, mis võib küll olla lühiajaliselt lihtne teha, aga pikaajaliselt on sellel mõju, sest Eesti ettevõtetel on siis raskem välisturgudele minna. Ma arvan, et kärpimise juures tasuks mõelda sellelegi, kuidas praegusest olukorrast välja tulla. Praegust majandusolukorda iseloomustab see, et enam-vähem korras on olukord teenindussektoris, aga selgelt halvasti on tööstussektoris ja ehitussektoris. Probleeme on mitmesuguseid ja küsimus ongi selles, kuidas majandus uuesti kasvama panna, et need meie jaoks olulised harud kriisist välja tuua. Paraku ka see vajab kulutusi. Majandusele oleks avaliku sektori eelarvega vaja hagu juurde anda, aga kuna eelmistel aastatel on lükatud kulud kõrgele, tuleb hakata hoopis kärpima. Tõenäoliselt need uued kärped mingil määral halvendavad majandusolukorda ja vähendavad majanduskasvu.