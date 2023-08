OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kristina Kallas: hariduses tuleb kärpida muude kulude arvelt, palgad peavad pigem tõusma

Meil on koostöö Tallinnaga läinud paremaks, otsime koos lahendusi. Tallinn küll tõstatab murekohti, mille puhul ma näen, et need on kõikides kohalikes omavalitsustes, aga Tallinnaga on olnud pikka aega vägikaikavedu, et kelle vastutada need murekohad on. Minule on jäänud aeg-ajalt selline tunne, et neid murekohti lükatakse meelega ministeeriumi kaela, kuigi need on tegelikult koolipidaja vastutada. Tallinnas öeldakse, et nemad ei saa mitte midagi teha, nemad ei saa eestikeelsele õppele üle minna, sest ministeerium ei lahenda nende probleeme. Oleme ministeeriumi poolt vastu tulnud ja öelnud, et otsime siis koos lahendusi, me aitame teil need probleemida lahendada ja Tallinn on sellega kaasa tulnud. Seega jään ma kergelt optimistlikuks selles suhtes, et ka Tallinn on järgmise õppeaasta algul valmis selleks, et me läheme eestikeelsele õppele üle. Samas on Tallinna mured on väikesed võrreldes sellega, millega seisavad silmitsi Ida-Virumaa omavalitsused.