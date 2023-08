SÕJASTUUDIO ⟩ Leo Kunnas: Wagneri sõdurid ei pruugi uute juhtide käskudele alluda

See äratab tõesti imestust. Venemaal on juba ajalooline traditsioon, et mässajatele ei halastata. See juhtum kinnitab veel kord, et Putiniga ei ole võimalik teha mingeid lepinguid ega kokkuleppeid. Need kokkulepped maksavad täpselt nii kaua, kui see on kasulik Putini režiimile.

Kas Prigožin Wagneri armee eesotsas on asendamatu? Kui palju on seal veel temaga võrdväärseid juhte?

Prigožinit on raske asendada, aga võib-olla veelgi raskem on asendada Dmitri Utkinit, kes oli tegelik sõjaliste operatsioonide juht. Wagneri eksistents on loomulikult Venemaa rahvuslikes huvides. Wagner loodigi seetõttu, et saada sobilik kattevari tegutsemisele Aafrikas ja Lähis-Idas, ning ega Venemaa rahvuslikud huvid ole seal ju kuhugi kadunud.

Wagner kui selline on Venemaale ka edaspidi vajalik, küsimus oli lihtsalt Prigožini isikus ja ka kõrgemas juhtkonnas, kes Prigožini käske ellu viisid ning samuti selles mässus osalesid. Nii et Wagnerit on Venemaale ka edaspidi vaja ja seetõttu ma ei usu, et Wagner lakkaks olemast. Nüüd ongi küsimus, kuidas juhtkond asendatakse.

Kuidas võiksid uue juhi vastu võtta Wagneri armee sõdurid?

Ma kahtlen selles, et need mehed oleksid ükskõik kellele lojaalsed. Prigožini ja Utkini asendamine on suur probleem. Need mehed ei pruugi uutele juhtidele lojaalsed olla ega nende käskudele alluda.

Milliseid ohte kätkeb ilma juhita Wagneri eraarmee Venemaa jaoks?