OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kalle Laanet: põhiseaduses ei ole kirjas, et Vene kodanikel on õigus valida Eesti juhtkonda

Lätlased tegid pärast taasiseseisvumist väga selge otsuse, nad ei andnud Venemaa kodanikele valimisõigust ja selles mõttes on nad täna hoopis teises olukorras. Samas on lätlased teinud karme otsuseid, esitades vene keelt kõnelevatele inimestele üsna kõrged keelenõuded. 1. septembril peaks rakenduma keeleseadus, millega need nõuded hakkavad kehtima inimestele, kes tahavad Lätis pikaajaliselt elada.

Lätlased on küll möönnud, et see otsus oli võib-olla natuke ennatlik ja neil ei ole kindlasti plaani panna inimesi, kellel ei ole keelenõuded täidetud, bussidesse ja rongi ning viia nad piirile. Minu teada plaanivad nad seadust muuta, lükates tähtaega edasi.

Tulles tagasi valimisõiguse juurde, siis kui me vaatame, kui palju Euroopa Liidus sarnast valimisõigust on, siis seda ei ole 12 riigis. Nii et riigid on lähenenud erinevalt. Samas ütleb Vene konstitutsioon väga selgelt, et Vene kodanikud on igal ajal ja igas kohas kohustatud seisma Vene riigi eest. Vene riigiduuma on vastu võtnud kaasmaalaste seaduse, see tähendab, et kui Venemaa kodanikud on võõrriigis hädas, on Venemaal õigus minna neile appi ehk rünnata teist suveräänset riiki.

Paraku mõtlevad poliitikud oma valijale ja ka venekeelsele valijale. Milline võiks olla selle eelnõu toetus riigikogus?

Mina usun, et riigikogu liikmed seisavad kõik Eesti iseseisvuse eest ja ma ei mõista argumenti, et see võiks lõhestada Eesti ühiskonda. Inimesed peavad tegema valiku, kas nad on lojaalsed Eesti riigile või nad teenivad Putini poolt hoitavat riiki, agressorriiki. Mis lõhestamisest me siin rääkida saame? Me ei tohi minu arvates isegi niimoodi mõelda.