SÕJASTUUDIO ⟩ Rainer Saks: lõunarindel on initsiatiiv ukrainlaste käes

Ukrainlaste eelis on see, et nad saavad liigutada oma reserve erinevatesse rindelõikudesse kiiremini. Venelaste ees on neil vähemalt nädalane eelis. Venemaa taktika on ilmselgelt selliselt üles ehitatud, et nad üritavad Bahmutis ja sellest põhja pool oma positsioone tagasi võtta ja selleks on sinna koondatud palju vägesid. Taolise koondumise eesmärk on, et Ukraina tooks lõunast väed ära. Lõunas on venelased keskendunud kaitsele. Numbrid on väga erinevad, aga pakutakse, et põhjas on kuskil üle 100 000 Vene sõduri, mis on märkimisväärselt suur number, aga pealetungi pole nad suutnud sellele vaatamata korralikult käima saada. Lõunarinde osast on andmeid, et sealgi on üle 100 000 sõduri, Donetski piirkonnas on sama palju ning lisaks veel väed, mis paiknevad Krimmis ja vahetult piiride lähedal. Venemaa jaoks on lõuna maismaakoridori kaitsmine Krimmiga ikkagi väga suur prioriteet ja sealt märkimisväärselt vägesid teistesse piirkondadesse viidud ei ole. Mida Ukraina on teinud, ta on lõhkunud Vene poole logistikat, nii et Vene vägede juurdetoomine lõunasse on muutunud palju keerukamaks. Lõpuks võidab ikkagi see, kes suudab teise poole logistika ja reservide kohaletoomise muuta väga raskeks.