Puhkusele sõitnud Eesti mees on olnud kolm kuud Bulgaarias lõksus. Täna õhtul räägib ta, milliste kummaliste asjaolude tõttu kohalik politsei teda koju ei luba. Lisaks selgitame välja, kes on kõvem kokk - kas Orm Oja või tehisintellekt ning uurime, mida Eda-Ines Etti ja Hendrik Sal-Saller sel suvel korda saatsid.



Õhtu! on Kanal 2 eetris kell 21:30.