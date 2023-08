Millist rolli mängivad rubla nõrgenemises sõja tõttu Venemaale kehtestatud sanktsioonid? Millises seisus on hetkel Venemaa majandus ja kui keeruline on madalseisust taas välja tulla? Nendele küsimustele otsime vastuseid kell 14.15 algavas saates «Otse Postimehest», kus seekordseks külaliseks on majandusekspert Raivo Vare.