OTSE POSTIMEHEST ⟩ Lauri Hussar uuringuskandaalist: see mida me praegu näeme, on ainult jäämäe veepealne osa

Meil oli väga positiivne kohtumine juuli teisel nädalal riigikogu vanematekogus ja me saatsime opositsioonierakondadele küsimuse, millised eelnõud on nad nõus tagasi võtma, milliseid arupärimisi nad on nõus tagasi võtma, milliste puhul oleksid nad valmis, et nendele vastatakse kirjalikult ja milliste puhul nad eeldavad, et neid käsitletakse suures saalis. Saime vastused, mis valmistasid pisut pettumust, sest sellist positiivset meeleolu nagu vanematekogus, ei tulnud. EKRE fraktsioon ütles, et nemad üleüldse mingisugust koostööd ei tee ja et nad ei olegi huvitatud mingisugustest kokkulepetest ning tahavad, et kõik eelnõud ja arupärimised jääksid menetlusse. See on selge märk, et EKRE ei taha tunnistada valimistulemusi, nad ei taha, et parlament töötaks normaalses rütmis ja soovivad, et parlamendis toimuks jätkuvalt selline kaevikusõda. Pisut rohkem kompromissivarjante otsisid Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonid, kes ütlesid, et nemad tahaksid saada erakonna esimeeste tasemel kohtumist, et siis võimalikke poliitilisi kompromisse arutada. Me ei ole veel kokku leppinud, kus ja millal selline kohtumine aset leiab, aga me kindlasti jätkame lahenduste otsimist. Saatsin fraktsioonidele korduskirja ja ootan vastuseid järgmiseks nädalaks ning siis me otsustame juba riigikogu juhatuses, mis edasi saab.