SÕJASTUUDIO ⟩ Kalev Stoicescu: ukrainlastel on vastupealetungiks sobivat aega vähem kui kolm kuud

Viljaleppega on see kõik kindlasti seotud, sest Venemaa ju taganes sellest leppest ühepoolselt. Venemaal on hirmutamise taktika, ta teeb seda selleks, et riigid ei julgeks saata sinna piirkonda viljalaevu. Ka mitte Doonau suudmesse, et Ukraina ei saaks sealsete sadamate kaudu midagi eksportida. Omal ajal oli viljalepe Venemaa jaoks väga kasulik, kuna see pidi tõendama, et Venemaaga on võimalik kokkuleppeid sõlmida ja need kokkulepped peavad. Nüüd demonstreeris Venemaa veel kord, et temaga ei saa kokkuleppeid sõlmida, sest Venemaa taganes ühel hetkel viljaleppest täiesti põhjuseta. Neile, kes unistavad mingite kokkulepete sõlmimisest Venemaaga, ütleksin küll, et unistage edasi. Nüüd on venelased muutunud juba nii jultunuks, et lisaks sadamate ründamisele, on nad hakanud ka kaubalaevade suunas hoiatuslaske tegema.