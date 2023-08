OTSE POSTIMEHEST ⟩ Maris Lauri skandaalsest uuringust: sellist asja ei oleks tohtinud kunagi juhtuda

Riigi funktsioonide täitmiseks ei saa inimeste andmeid päris kinni panna. Kui me näiteks lähme maksuametisse, siis läbi selle ju toimub meie identifitseerimine. Küll aga saab panna kinni erasektorile andmete andmise. Ma arvan, et iga inimene peab mõtlema, kas ta tahab, et teda mingitesse uuringutesse kaasatakse. Tõsise teaduse jaoks on tähtis, et ligipääs inimestele andmetele oleks siiski olemas, sest nii saab uuringutesse kaasata õigeid inimesi. Oluline on uurida ka perepoliitika küsimusi, et teada saada, miks osal inimestel on rohkem lapsi ja osal vähem ning mõnel ei ole neid üldse. Loomulikult on selles valdkonnas väga tundlikke küsimusi, mille puhul tuleb olla ettevaatlik. Just seetõttu on toodud sisse sellised autoriteedid nagu ülikoolid. Kui ma lähen küsimusele vastama ja näen, et seda tehakse Tartu Ülikooli egiidi all, on suhtumine teine, kui siis, kui sellist küsitlust teeb poliitiliselt kallutatud eraasutus. Ühiskonnale on väga kasulik, et selliseid küsitlusi tehakse, samas tuleb väga täpselt läbi mõelda, kuidas seda teha. Reeglid on välja mõeldud selleks, et need, keda küsitletakse, ei tunneks end puudutanuna ja ka teadlase töö kohta ei saaks pärast öelda, et see on tehtud üle nurga või et ta on kallutatud. Mulle tundub, et sellel konkreetsel juhul on eksitud peaaegu igas aspektis ja minu jaoks täiesti arusaamatu, kuidas see on võimalik.