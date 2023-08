Otse Postimehest ⟩ Milliseid alternatiive leiduks valitsuse planeeritavale automaksule?

Rahva suus automaksuna tuntud uus valitsuse poolt kavandatav maks on tekitanud inimestes vastakaid arvamusi. Milliseid muudatusi tuleks planeeritavas automaksus läbi viia? Millist eesmärki mootorsõidukimaksu seaduseelnõu endas hõlmab ja millised arutelud on antud teemal ees ootamas? Sellest räägime kell 12.30 algavas saates «Otse Postimehest», kus seekordseks külaliseks on riigikogu liige Toomas Uibo.