OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ruth Kastanje: ka valgele kärbseseenele on olemas vastumürk, aga õiget aega ei tohi maha magada

Meie põhiklientuur ongi kuni nelja-aastased lapsed ja nende vanemad. Mürgistusjuhtumeid selles vanuses lastega tuleb sageli ette seetõttu, et see on lapse arengu normaalne etapp, kus ta imiteerib täiskasvanut ja tahab teha kõiki neidsamu tegevusi, mida teeb täiskasvanu. Imiteerib igasuguste purkide avamist, purgist söömist, toidu valmistamist ja selle käigus liiguvad suhu niisugused asjad, mis ei peaks tegelikult suus käima või mida tuleks enne suhu pistmist kuidagi töödelda. Natuke raskem grupp on need päris väikesed ehk alla üheaastased lapsed, kes loogika järgi võttes ei peaks küll enne poolt eluaastat ise mitte midagi kätte saama ja ometigi nendega asjad juhtuvad. Asjad juhtuvad aga seetõttu, et nende vanemad on lihtsalt väsinud ja hajevil ning on pannud asjad valesse kohta. Sageli lapsed ei võta ise midagi, vaid täiskasvanu annab talle mingisuguse ohtliku asja.

Seened ei kasva ju ainult metsas, hoovid on samuti tundmatuid seeni täis.

Seetõttu ongi oluline, et inimesed teaks, mis nende hoovis kasvab ja see ei puuduta ainult seeni. Kui ei oska ise öelda ja mükoloogiaalased teadmised pole suured, siis meil on taimede osas selline abiline nagu guugle, aga taime võib ka välja kaevata ja minna botaanikaaeda näitama. Seenedki võib õige rakursiga üles pildistada ja teadjamate käest küsida, et mis taimed need on. Kas see tuleks kindlasti kogu juurestikuga välja kaevata ja ära likvideerida või on see miski enam-vähem süütu, mis pole küll maitsev, aga midagi hullu ka ei põhjusta.

Kas inimesed oskavad mürgistustelefoni üles leida?