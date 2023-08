SÕJASTUUDIO ⟩ Leo Kunnas: kui ukrainlased jätkavad pealetungi samal viisil, siis nad kurnavad oma sõjaväe välja

Droonirünnakute puhul ei suuda kumbki pool kõiki droone alla tulistada, sest mõlemad pooled kasutavad neid parvedes ehk mitu drooni korraga sihtmärgi vastu. Nii et parimagi tahtmise juures ei suudeta neid kõiki alla tulistada. Droonid saavad lennata madalalt, kasutada ära maastikureljeefi, mistõttu on neid raske tabada. Venemaa territoorium on suur ning nende õhukaitse paremik on ju koondatud Ukrainas võitlevate üksuste toetuseks. On selge, et kõike, kaasa arvatud ka kõike pealinnas ja pealinna lähedal, ei ole Vene poolel võimalik lihtsalt õhutõrjevahenditega katta. Nii palju neid ka ei ole. Samas ei ründa Ukraina tsiviilelanikkonda, sõjad on tõestanud, et tsiviilelanikkonna hävitamine ei too mingit kasu.

Ma kardan, need poliitilised ootused, mis president Zelenskõil ja Ukraina juhtkonnal praegu kaitseväe suhtes on, ületavad paljuski tegelikke võimalusi. Kui me vaatame seda pealetungi, mis on käinud juuni algusest, siis näeme küll mõningasi taktikalisi sissemurdeid Vene esimesse kaitseliini, aga mitmekuulise pingutuse tulemusena, on suudetud vabastada vaid mõnisada ruutkilomeetrit. Rindejoon on eelmise aasta novembrist alates nii idarindel kui lõunarindel suuremate muutusteta paigal. Tuleb tunnistada, et Ukraina poliitilise juhtkonna ja presidendi ootused ületavad selgelt Ukraina kaitseväe võimalusi. Ma ei näe siin põhiprobleemina relvastuse või varustuse puudumist, vaid põhiprobleem on väljaõppes. Küsimus on relvaliikide koostöös nendes rasketes pealetungides, sest maastik on lage. Ükskõik, kas mehhaniseeritult või jalgsi, mõlemal viisil on väga raske peale tungida, sest Vene poolel on kaitserajatiste rajamiseks olnud aega terve eelmine talv, kevad ja suvi. Lõunarindel paiknevad need kolmes ešelonis sügavuti. Venelased kasutavad kombineeritult tankitõrjemiine, jalaväemiine, samuti erinevaid teetõkkeid ja barjääre. Need moodustavad kokku tõkkesõlmi ja selleks, et neist läbi murda, on vaja vahendeid, millega minna miiniväljadest läbi. Tuleb õhata koridorid, muidu neid miine demineeritud ei saa. Siin on vaja mehhaniseeritud jalaväe koostööd soomusüksuste, suurtükiväe, pioneeride, õhutõrje ja logistikaga. Ukrainlastel puudub praegu väljaõpe, kuidas seda koostööd teha. Nii et neid on vaja täiendavalt välja õpetada just relvaliikide koostöö osas. Kui mina oleksin operatiivosakonna ülem Ukraina sõjaväes, siis ma oleksin öelnud juba juuni lõpus, kui oli näha, et strateegilise tasandi läbimurret ei tule, et stopp, me ei tohiks kurnata oma vägesid, vaid peame midagi ette võtma. Ja see ettevõtmine ongi parem väljaõpe. Ma kardan, et kui ukrainlased jätkavad pealetunge samal viisil, tekib oht, et hoopis nemad võivad oma väed välja kurnata. Nii nagu juhtus Vene vägedega Bahmuti piirkonnas.