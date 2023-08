OTSE POSTIMEHEST ⟩ Reinsalu: ei ole normaalne, et president jätab visiite ära

Selliselt on küsimuse konkreetse isiku osas püstitanud rahandusminister. Teema kerkis ju plahvatuslikult avalikkuse ette eelmisel reedel ja mina küll ei saanud eile selgust, mis oli see ajend, miks see sellisel kujul välja toodi. Rahandusminister on öelnud, et tema järeldus vestlusest Toomas Sildamiga oli, et need asjad on kimpu seotud, kusjuures temaga olid ühendust võtnud mitmed teisedki isikud, kes mõjutasid teda samamoodi selle teemaga seotult eelarveraha eraldama. Kui see hinnang rahandusministri poolt on objektiivne, on see väga tõsine probleem. Teine versioon on, et kas tegemist on Reformierakonna või rahandusministri poolse poliitilise survestamisega presidendi institutsiooni suunal, aga see on sama tõsine probleem.

See probleem on nii tõsine, et me vajame selgust. Juhin tähelepanu, et praegu on ju kerkinud tohutu pundar huvide konflikte. Presidendil ei ole täna võimalik täies mahus oma välissuhtlusspädevust täita. Presidendi visiit Austraaliasse jäi ära, aga Austraalia on üks suuremaid Ukraina abistajaid nii sõjaliselt kui majandustoetuse mõttes. Presidendi kantselei direktori kinnitusel on ära jäänud teisigi reise. Nüüd oleme olukorras, kus sama rahandusminister peab presidendi kantseleiga läbirääkimisi uue aasta eelarve üle, samal ajal kui tänavune välissuhtlus on paralüseeritud. Nii et kindlasti vajame selgust, kes mida tegi ja kas see on õigusvastane. Rahandusministri sõnul on võimalik, et see on õigusvastane, aga siis peaksid seda uurima uurimisorganid. Riigi usaldusväärsuse miinimumnõue on, et me saaksime aru, mis juhtus ja lahendaksime selle nõnda, et põhiseaduslikud institutsioonid suudaksid normaalsel tasemel funktsioneerida. Rahandusministri versiooni järgi oli kaks kuud teada, et selline asi toimus, kuidagi vaiba alt seda klaariti ja siis korraga pandi avalikkuse ette. Kui niisugune tõsine süüdistus on kõlanud, siis tuleb seda lahendada põhiseaduslike institutsioonide juhtide tasemel.