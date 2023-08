OTSE POSTIMEHEST ⟩ Janar Kärner: ka järgnevatel päevadel tuleb valmis olla nii elektrikatkestusteks kui teele kukkunud puudeks

Meil ju Tallinnas parkimiskohti on, ka kaubanduskeskustel on suletud parklad, aga nemad nii varmad neid kasutusse andma ei olnud. Ehk peaks tulevikus sääraste tormide hirmus keskustega läbi rääkima?

Me tõesti kedagi selleks sundida ei saa, aga sellisid koostöökohti erinevate osapoolte vahel kindlasti on. Kõigist sellistest suurtest sündmustest, nagu ka sellest tormist, teeme me oma järelmid, õppetunnid ja peale seda hakkame nendega tööle. Ka lätlased pole veel lõpuni jõudnud oma kahjusid kokku lüüa, neilgi on majanduslikud kahjud päris suured, seal on hävinud viljapõllud ja kahjustada on saanud nii sõidukid kui ka inimesed.

Kas lätlased vajavad meie abi, et kahjusid likvideerida?

Hetkel nad abipalvet esitanud ei ole. Meil on Läti ja Leeduga kahepoolsed lepingud, nii et kui on vaja päästesündmustele abi, siis me saame üksteise poole pöörduda. Praegu nad ei ole pöördunud. Sarnaselt meile on ka neil läänepoolsed alad need, mis said selle tormiga rohkem pihta.

Kui hullud need rahakamakad siiski olid, mis Lätis alla sadasid?

Nad purustasid nii hooneid kui autosid ja vigastasid inimesi. Sama me nägime ka Sõrves, need autod, mis pihta said, on täitsa katki, kasvuhooned on purustatud, nii et saame ikkagi öelda, et see torm puudutas ka Eestimaad.