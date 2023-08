OTSE POSTIMEHEST ⟩ Michal: hea, et lätlased on suutnud Air Balticut hoida, aga sellel on ikkagi hind sealse maksumaksja jaoks

See kõik paneb küsima, et mis on siiski ettevõtte nõukogu roll? Nende asi on hoida ju majandustulemustel ja otsustel silma peal.

Nõukogul on kindlasti roll, mõista ettevõtte tegevuse olemust. Mõnevõrra on aastate jooksul siiski muutunud nõukogu liikmete nimetamise alused, kui varem määrasid ministeeriumid sinna oma esindajad otse, siis nüüd on meil vahel ka nominatsioonikomitee, kes otsib parimaid võimalikke spetsialiste. Tegelikult sai ka nõukogu juuli alguses kogu pildi ette. Me kindlasti peame selgeks tegema, et kui laienemist planeeriti, siis kes need laienemisotsused tegi ja kuidas nähti nendele asjadele katet. Ka see oli ainult halb ebaõnn, et laienemist ei suudetud läbi viia, või oli seal halbu juhtimisotsuseid. Sellele tuleb kindlasti vastused saada nii juhatuse kui nõukogu tasemel.

Meil on naaberriigis väga edukas Air Baltic. Miks meie lennundusäriga hakkama ei saa?

Air Baltic on siiski aastate vältel täpselt samamoodi nagu Estonian Air reisijateliiklusele peale maksnud. Kui sa ei asu just Euroopa südames, on see paratamatu. Samamoodi maksame meie peale Elronile ja tõenäoliselt teeme seda järgnevatel aastatel järjest rohkem, sest kaupa on raudteel vähem ning tulevad uued rongid. Kõike seda me peame mõistlikuks. Nordica puhul on küsimus, et kui ta ei ole majanduslikult ise hakkamasaav ja peale selle ei teeninda ka siit lendajaid, siis mis on tema strateegiline väärtus? On väga hea, et lätlased on suutnud Air Balticut hoida, see ettevõte teenindab ju ka meid, aga sellel on ikkagi hind Läti maksumaksja jaoks. Läti maksumaksja on pannud sinna läbi aastate palju suuremaid summasid, kui meie lennundusse pannud oleme.

Mis Nordicast edasi saab?