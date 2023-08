OTSE POSTIMEHEST ⟩ Vladimir Svet: ühistransporti ei planeerita Facebooki gruppides

See kuulub minu töö juurde, poliitik peabki otsuseid selgitama. Ma tegelikult teadsin keskkonna- ja kommunaalametit kureerivaks abilinnapeaks asudes ja hiljem transpordivaldkonda üle võttes, et need otsused, mis on vaja vastu võtta, ei ole lihtsad ega meeldivad, nad ei ole sellised, mille puhul hüütakse hurraa ja patsutatakse õlale. Kui me aga tahame linnaruumi paremaks teha, tuleb remontida tänavaid ja kui tahame paremat ühistransporti, tuleb liinivõrk ümber teha. Mõistetavalt on see alguses inimestele ebamugav, sest nad peavad oma harjumusi muutma. Linlase tavapärane teekond muutub ja see tekitab pahameelt. Meie töö on selgitada ja inimesi kuulata. Kui kriitika on põhjendatud, tuleb sellega arvestada ja otsuseid muuta, tunnistada vigu ja liikuda edasi.

Järeldusi saab teha sügise teises pooles, kui inimesed on need liinid üles leidnud, nendega harjunud ja kui suuremad teeremondid on läbi saanud. Nii et bussid sõidavad mitte mööda ajutisi teekondi pidi, mis on praegu tingitud ehitusest, vaid oma tavapärastel marsruutidel. Siis saame lähtuvalt statistikast teha järeldusi, kas otsused olid õiged, kas kriitika oli põhjendatud ja mis osas ta oli põhjendatud ning kui on vaja, teha muudatusi. Peamine on see, et me peame rohkem selgitama ja mõistma, et numbrid võivad küll näidata, et mõnda peatust ei kasutata, aga samas on vaja anda aega, et inimesed saaks oma harjumusi muuta. Võin kinnitada, et juba esimeste päevade statistika on näidanud, et linlased kasutavad neid uusi marsruute. Juba esimesel päeval sõitis Piritalt Balti jaama üle tuhande inimese.