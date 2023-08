OTSE POSTIMEHEST ⟩ Lauri Mälksoo: Vene külmutatud vara äravõtmisel võib meile kalliks maksma minna

Poliitikas on ju nii, et kui sa eesmärke ei püstita, siis ka midagi ei juhtu. Me ei saa ju ka rahulduda seisukohaga, et mitte midagi ei saagi teha. Lihtsalt tuleb arvesatada, et Euroopa Liidu liikmena, ei tee me neid otsuseid üksi. Üks asi on käia idee välja Eestis ja saada sellele poolehoidu, teine asi on teha seda Euroopa Liidu laua taga, kus Eesti ei ole ainus rääkija. Ka teistel riikidel on selles küsimuses väga suured huvid. See ei ole ainult moraalne ja õiguslik küsimus, et kuidas me Ukrainat paremini aidata saame, vaid see küsimus on paratamatult seotud ka sellega, mis juhtub lääne firmade varadega Venemaal. Venemaa on üsna selgelt mõista andnud, et kui neilt hakatakse varasid ära võtma, vastavad nad samaga. Paljud lääne firmad on ju tahtnud Venemaalt kiiresti ära tulla, aga alati pole see olnud võimalik. Osad on lahkunud, osad peavad müüma alla oma tegeliku hinna, aga õnneks sellist lausvõõrandamist Venemaa poolt siiani siiski toimunud ei ole. Venelased ainult ootavad seda hetke, kui Euroopa Liit teeb seda Vene varadega. Nad maksavad kohe kätte. Nii et õige on selle teemaga küll tegelda, olla initsiatiivgrupis, aga selge on see, et Eesti peab neis asjades koordineerima oma otsuseid ülejäänud EL liikmesriikidega. Ka analüüsid, mis selles osas tulevad, on sellised, et pidage hoogu. Mulle tundub, et rääkida Vene varade kasutamisest Ukraina abistamiseks on õige otsus, aga kuna seda pole ära tehtud, siis ilmselt soovitakse varade võõrandamist kasutada kui ühte elementi selle sõja lõppmängus