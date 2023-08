OTSE POSTIMEHEST ⟩ Martin Mölder: isegi automaks pole suutnud Reformierakonna toetust vähendada

Politoloog Martin Mölder rääkis, et kui vaadata viimase kuu arenguid, siis on Reformierakonna toetus väikestele seisakutele vaatamata tõusuteel. «Isegi väga ebapopulaarsed poliitilised algatused, nagu automaks, ei ole vähemalt hetkel suutnud Reformierakonna toetuse kasvu pidurdada. See kasv ei ole küll suur, aga me näeme, et maikuust alates on nende toetus liikunud järjepidevalt ülesmäge.»

Ta lausus, et kui veel kuu aega tagasi tundus, et EKRE toetuse langus on peatunud, siis viimane kuu näitab, et EKRE toetus on hakanud uuesti kukkuma, mis tähendab, et Reformierakonna ja EKRE toetuste vahe on suurenenud.

Mölder tõi välja, et kuigi Keskerakond on viimase kuu jooksul oma toetust kasvatanud, siis tasub meeles pidada, et nende toetuse numbrid on olnud äärmiselt muutlikud. Viimase aasta jooksul on nende toetus kõikunud 13 ja 20 protsendi vahel, nii et viimase kuu jooksul toimunud toetuse kasvust suuri järeldusi teha ei saa.

Eesti 200 toetus on Mölderi sõnul pidevalt langenud ja alles viimasel nädalal on see peatunud. «Võib-olla nad on oma põhja kätte saanud.»