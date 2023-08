SÕJASTUUDIO ⟩ Indrek Kannik: droonidega tekitatud purustused Moskvas on üllatavad, seal peaks olema korralik õhukaitse

Miks Venemaa juhtkond nende territooriumi vastu suunatud droonirünnakutele ei reageeri?

Küsimus on, kuidas nad saavad reageerida. Arvan, et Venemaa on juba ammu kõik sõjalised võimalused Ukraina vastu kasutusele võtnud. Ma ei näe, et neil oleks kusagil midagi lisada. Küsimus on, kuidas see Venemaa ühiskonda sisemiselt muudab ja kas see hakkab tasapisi avalikku arvamust mõjutama.

Kas Ukraina võiks hakata selliseid rünnakuid rohkem tegema, et Vene ühiskonda mõjutada?

Kuna ukrainlased ei tohi teiste riikide relvastust Venemaa ründamiseks kasutada, on nad tootnud ise piisavalt võimekaid droone, mida kasutada. Moskva on saanud viimase nädala jooksul kolmel korral rünnaku osaliseks, kaks korda on droonid kukkunud ministeeriumide majja, eelmisel nädalal oli rünnak ka kaitseministeeriumi objektide vastu päris Moskva kesklinnas. Nii et korralik tihedus juba. Rünnakud Venemaa piiriäärsetel aladel on saanud igapäevaseks.

Need rünnakud tekitavad ka purustusi, kas Venemaa ei suuda seda ära hoida?

Ei suuda, kõige üllatavam on see, et just Moskvas, kus peaks olema väga korralik õhukaitse. Siin on ka mitu spekulatsiooni, kas raketid tulevad üldse Ukraina territooriumilt või on Ukrainal nii hea agentide võrgustik, et need lastakse kusagilt Moskva lähedalt.

Kas Ukraina võiks saavutada veel enne sügist mingi suurema läbimurde rindel?