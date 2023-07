Otse Postimehest ⟩ Tali: Eesti 200 on kindlasti absoluutne värske tuul

Suurim etteheide Eesti 200 erakonnale on kättesaamatus, suhtlus meediaga on pea olematu. Väga raske on kujundada reitingut, kui ei teata, kes on Eesti 200. «Ma võtan selle etteheite kaasa ja täitsa tõsiselt räägin sellest, kui see nii on,» ütles Tali. Tema sõnul on tehtud kõned tihtipeale eesmärgiga püüdes uudiskünnist päevapoliitikas. «Minule on ajakirjandus olnud koostööpartner 25 aastat. Ma ei saaks endale elus lubada, et ma ei vasta kõnedele. Ma võtan selle kriitika kaasa ja luban, et meie erakond on edaspidi ajakirjandusele rohkem avatud,» lisas Tali.