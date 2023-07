SÕJASTUUDIO ⟩ Neeme Väli: jõesadama pommitamine näitas, kui meeleheitel Venemaa on

No Iraan on nii kaua sanktsioonide all elanud, et teda veel rohkem ohjeldada on keeruline, kuigi seda üritatakse. Ka NATO Vilniuse tippkohtumise kommünikee viibutas Iraani suunas sõrme, aga noh, kui see pole siiamaani mõjunud, siis ma hästi ei usu, et see ka praegu toimiks. Võib-olla tulevikus leiutatakse selleks mingi tõhusam viis.

Kreml just teatas, et nemad on nüüd hakanud rohkem moona tootma. On seal taga propaganda või ka terake tõtt?

Ma arvan, et mõlemat. Suur annus on selles tüüpilist propagandat, kus ennast püütakse näidata tugevamana, kui tegelikult ollakse. Aga teistpidi on see sõda kestnud juba poolteist aastat ja Venemaa on teinud kõik, et oma tootmisvõimsusi tõsta.

Ukraina seevastu ütleb, et tema tahab moona juurde, mille peale Hispaania teatas Ukrainale nelja Leopard tanki saatmisest. Veidi vähevõitu? Kas moona teemat ka arutatakse homsel NATO-Ukraina nõukogu kohtumisel?

Ma arvan, et Ukraina kasutab võimalust oma mured seal kõik lauale panna. Aga peateema saab kohtumisel olema olukord Mustal merel seoses Venemaa väljaastumisega viljaleppest.