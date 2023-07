OTSE POSTIMEHEST ⟩ Mart Võrklaev: mind ei ole automaksuga tanki lükatud, ma usun sellesse

Räägime siis mootorsõidukimaksust ehk miks see oluline on ja mida see puudutab. Sinna kuuluvad M-kategooria sõidukid, sõiduautod, siis N-kategooria, mis on kuni 3,5 tonni kaaluvad sõidukid ehk väiksemad kaubikud ja siis ka L-kategooria ehk mootorrattad, ATV-d ja seetõttu ongi see mootorsõidukimaks, mitte kitsamalt automaks. Ja selle maksu mõte on see, et autostumist vähendada – seda eeskätt linnades, liikuda säästvama liikumise poole, liikuda keskkonnasäästlikumate ja – sõbralikemate autode poole ja samuti lahendada romusõidukite probleemi, mis meil Eestis päris laialt levinud on. Kui vaadata registriandmeid, siis kui aktiivselt registris on 700 000 sõidukit, mis sinna maksubaasi tuleks, siis neid romusõidukeid maksubaasi vaates on kuskil 220 000 ja kokku 300 000 ehk see on meeletu arv autosid, mis meil kuskil looduses vedeleb, mida ei kasutata ja mis tegelikult on samamoodi keskkonna probleem.

See ei ole reklaamjutt, ma saan ju aru, et kellelegi maksud ei meeldi, minule endale ka ei meeldi. Küll aga on nii, et kui tahame liikuda puhtama keskkonna poole, mis on üks meie eesmärkidest - oleme lubanud, et vähendame heitmekoguseid, täna need transpordisektoris kasvavad – ja siin pole tegemist mingi Euroopa Liidu nõudega. Linnakeskkonnas on see väga lihtne, mida rohkem on meil autosid, seda saastatum on meil õhk. Me ise hingame seda sisse, meie lapsed hingavad seda sisse ja seda on ka erinevad terviseuuringud ju näidanud, et tegelikult saaste linnas mõjutab väga selgelt meie tervist ja suurendab suremust. Tegelikult see on kõik meie enda jaoks, et meil oleks puhtam keskkond, parem elukeskkond ja me näeme, mis toimub sellel suvel üle Euroopa – suured kuumalained, inimesed kannatavad ja tegelikult selle tõttu ka sureb inimesi. Me peame tegelema oma kliimaprobleemide ja õhusaastega ja üks võimalus selleks ongi, et me räägime sellest ja ka liigume säästvama liikumise poole, keskkonnasõbralikuma liikumise poole ja ega riigil liiga palju selleks muid vahendeid ei ole kui maksupoliitika. Seda on teinud ka enamik teisi Euroopa riike, me siin oleme pigem üks väheseid, kes sellega ei tegele ja seda on näha ka arvudes. Meie autopark on üks vanemaid Euroopas ja üks saastavamaid. Ma arvan, et on aeg see muutus tuua ja tasapisi sinnapoole liikuda. See maksudisain on ka nii tehtud, et üleöö siin suurt imet oodata ei ole, sest sellisel juhul me peaks n-ö maksustama väga suurte numbritega, aga meie eesmärk ei ole kindlasti kuidagi muuta inimesi, et nad ei saaks üldse liikuda. Meie eesmärk on samm sammult liikuda säästvama ja puhtama liikumise ja keskkonna suunas.