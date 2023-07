Sõjastuudio ⟩ Rainer Saks: Ukraina ümberrelvastamine praegu väga hästi ei toimi

Üleeile murendasid ukrainlased taas Kertši silda, mis ühendab Venemaad ja Krimmi. Milliseid purustusi rünnak kaasa tõi?

Kertši sild või ka Krimm sild, nagu seda teise nimega kutsutakse, koosneb kahest poolest. Üks on raudteesild, mis sai tõsiselt kahjustada sügisel ja väidetavalt ei julgeta seda enam väga raskete rongide jaoks kasutada. Seekord see osa kahjustada ei saanud ja rongi-, vähemalt reisirongiliiklus seal käib. Teine pool sillast on ette nähtud autodele, kus mõlemas suunas on kaks sõidurida, mis on teineteisest eraldatud. Väidetavalt üks sõidusuund sai rünnakus väga tugevasti kahjustada ja see on kokku varisenud. Aga siiani on arusaamatu, kui suured kahjustused sellel teisel sõidureal on.

Praeguseks on Venemaa sillalt väga väikeses hulgas autosid üle sõita lasknud, aga on kahtlus, et see võib olla ka propaganda lavastus. Kahjustuste uurimine alles käib.

Vene pool väidab, et Ukraina kasutas plahvatusteks mehitamata meredroone, mis liikusid mööda veepinda.

Ukraina ei ole infot küll ametlikult kinnitanud, aga ma arvan, et tegu on suunatud infoleketega Ukraina poolelt. Plahvatused toimusid paar tundi pärast seda, kui Venemaa oli teatanud viljaleppe lõpetamisest.