OTSE POSTIMEHEST ⟩ Autoomanike Liidu juht: automaks on riiklik väljapressimiskatse!

Räägime summadest, mis suurusjärku need jäävad?

Kuna need numbrid olid väga esialgsed ja selles puudub igasugune kindlus, siis järgnev on puhas spekulatsioon. Ütleme, et keskmise pere sõiduki aastamaks saab tõenäoliselt olema kuskil 350 euro juures, pluss keskmise sõiduki registreerimisel tasutav automaksu osa jääb kuskil nelja tuhande juurde – olenevalt selle auto massist, CO2 heitmest ja vanusest.

Kas teie algatatud petitsiooni eesmärk on see, et automaksu kui sellist üldse ei tuleks, või on eesmärk see, et teema arutataks veelkord läbi ja leitaks ehk mõni parem lahendus?

Automaks oma olemuselt on sügavalt ebaõiglane. See on tegelikult riiklik väljapressimiskatse. Kui te küsite, mis on meie eesmärk selle petitsiooniga, siis meie eesmärk on kaasata võimalikult palju inimesi, kes saavad sellest aru, et sellega riivatakse väga tugevalt automanike õigusi.

Need inimesed on kõik valijad. Mida rohkem me suudame koguda hääli, kes ütlevad, et me oleme selle vastu, seda rohkem me suudame anda poliitilistele jõududele signaali, et valija ei tahtnud seda. Meil olid just riigikogu valimised, kus sellest ei räägitud sõnagi. Valimistel öeldi: «Lugege mu huultelt, maksud ei tõuse!»