Otse Postimehest ⟩ Urmas Reinsalu: Vilniuses tehtud otsused on lati alt läbijooksmine

Kui see praktiliselt ei ole sisustatud, on see lihtsalt retoorika. Milline on ambitsioon? Ambitsioon on see, et piisavalt oleks konkreetsed üksused olemas, kelle puhul on teadmine, et otsekohe kriisi olukorras selle 300 000 sõjaväelase hulga juures, millised suunatakse sõjaliseks vastutegevuseks. Kui me vaatame praktilisi tegevusi, siis NATO idatiival valitseb väga suur õhutõrje ja õhukaitse defitsiit. Madridis oli konkreetne suund sellele, mida tegelikult ei sisustatud, et ikkagi roteeruv õhutõrje kehtestada. Nüüd meil on riikide vahel kokkulepe saavutatud roteeruva õhutõrje osas, mida see täpselt tähendab Eesti jaoks, ma tegelikult ei tea. Meil praegu on siin Hispaania õhutõrjesüsteemid, mis sisuliselt katavad ära Ämari kaitse, mis ilmselgelt on ebapiisav. Me vajame ka raketikaitset, sest meie enda soetatavad varud hakkavad realiseeruma alles 2025. aastal. Ühtegi otsust ka n-ö ballistilise kaitse kohta Eesti langetanud ei ole. Meie teine huvi on eelpaigutatud üksused ning sealhulgas ka eelpaigutatud varustus ja moon. Kui räägime sellest, et meil hakkab olema siin Briti 12. brigaad, mis 2025. aastal tuleb siia esimest korda ka õppustele, siis kindlasti on oluline, et siin oleks ka täielik NATO n-ö päevanõuetele vastav moon sellel üksusel.