OTSE POSTIMEHEST ⟩ Uus juht Anu Viltrop: ma ei oska täna öelda, kui pikk on Slava Ukraini eluiga

Praegu on meie partneriks Ukraina organisatsioon PULSE ja nendega me teeme koostööd edasi. Selge on, et senised Slava Ukraini partnerid ei ole praegu valikus, me ei saa nendega koostööd teha ja esimeseks probleemiks, mis tuleb lahendada, ongi see, kuidas me oma järgmisi tegevusi tahame planeerida. Kas me oleme organisatsioon, mis on ise kohapeal oma inimestega või käime kohapeal, kas meil on kohapeal partnerorganisatsioon, kellega me koos töötame või me tegutseme üldse fondipõhiselt. Selliselt, et meil on olemas vahendid ja me oleme valmis neid teatud eesmärkide täitmiseks jagama. Need on asjad, millele ma täna veel vastata ei oska, aga me kindlasti leiame koos nõukogu ja üldkoguga nendele küsimistele vastused, et järgmised projektid oleksid tehtud juba nii, et me teame täpselt, kes me oleme ja kuidas me annetatud vahendeid kasutame.