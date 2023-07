SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: droonirünnaku Moskvale võisid korraldada ka venelased ise

Bahmuti-Kreminna joonel üritavad venelased vastupealetungi. Ukrainlased on teada andnud, et venelased on toonud piirkonda lisavägesid suurusjärgus 160 000 kuni 170 000 võitlejat. Kogu venelaste kontingent selles piirkonnas ja piirnevatel aladel on umbes 600 000. Bahmut on küll venelaste käes, aga ukrainlased kontrollivad piirkonda kõrgendikel ümber linna ja üritavad hävitada venelaste võitlusvõimelisi vägesid. Ukrainlased hindavad, et venelastel on 15 000 võitlusvõimelist üksust, kes sõdivad üksusepõhiselt hästi ja suudavad koos töötada. Need on õhudessant, spetsnaz, merejalavägi ja järele jäänud Wagneri üksused. Võib küll tunduda, et idarinne seisab, aga ukrainlased on seal siiski aeglaselt edenenud. Ukrainlaste suurimaks mureks on kindlustused ja miiniväljad, kust on väga raske läbi saada. Muidugi on demineerimisvahendid, aga isegi kui sa ka teed miiniväljast läbipääsu, on seda läbipääsu suurtükitulega lihtne kontrollida. Ukrainlased on küll siin ja seal jõudnud teise kaitseliinini ja üritavad edasi minna, aga see võtab väga palju aega.